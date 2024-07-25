Це буде удар: два знаки зодіаку в серпні 2024 року зазнають страшного фіаско

Серпень 2024 року принесе великі проблеми двом уродженцям зодіакального кола. За словами астрологів, у зоні ризику Овни та Козороги. Читайте детальніше!

Овен

Овни невдовзі будуть ридати у подушку, але їм не вдасться нічого змінити. На початку серпня, спокушені незліченними обіцянками, уродженці знаку ухвалять невдале рішення, яке змінить майбутнє.

Виявиться, що реальність буде не такою яскравою, як передбачали слова "радника". Є багато вказівок на те, що якщо Овни не спробують швидко вийти з патової ситуації, вона тільки почне погіршуватися. Зірки ясно вказують на те, що доведеться "відсторонитися" від минулого.

Козоріг

Козороги злитимуться на себе і на весь світ, який раптом перестане підтримувати. У середині серпня уродженці знаку отримають пропозицію своєї мрії, але скористатися нею не зможуть. Є багато ознак того, що інвестиція обернеться фіаско, і вони не лише втратить великі гроші, а й друзів.

Однак зірки радять Козорогам не втрачати надії та сили духу, адже ще нічого не зрозуміло. Ні для кого не секрет, що невдача та інші тривоги з'являються тоді, коли найменше цього чекаєш. Не завжди варто чекати, поки смуга невдач пройде сама собою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.