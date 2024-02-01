Ці знаки зодіаку ніколи не повинні бути разом: їм не судилося кохання

Не всім знакам зодіаку судилося бути разом. Деяким не вдасться створити щасливі стосунки – у них дуже велика різниця в характерах, пріоритетах та баченні майбутнього. Ось про кого йдеться!

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Водолій та Водолій

Комбінація може здатися ідеальною – адже це два однакові знаки з однаковими потребами. Ніщо не може бути далі від істини: жінка Водолій часто є лідером і знає, чого вона хоче від життя. Вона не боїться нового та не любить застою. Чоловік Водолій, навпаки, часто задовольняється тим, що він уже має. Через це йому складно наздогнати свою партнерку, яка завжди поспішає.

Стрілець і Діва

Стрілець – активна і заповзятлива людина з почуттям гумору. А ще він надзвичайно чуйний, тому подобається практично всім. Він може і робить багато. Це приваблює самозакоханих Дів, які впевнені, що можуть змінити будь-кого. Але їхні плани зазнають краху.

Телець та Лев

Тельці пристрасні, егоцентричні, гордовиті і дивляться на інших зверхньо. Вони швидко "вибухають" і влаштовують конфлікти через дрібниці. Леви навпаки цінують спокій у житті. Їм потрібен партнер, який оточить їх турботою та подарує почуття спокою.

Риби та Телець

Риби мріють про казкового принца на білому коні або принцесу. Тельці – твердо стоять землі і не розуміють романтики. Такі стосунки приречені буквально з перших хвилин знайомства, оскільки уродженцям знаків один одного зовсім не зрозуміти.

Козоріг та Козоріг

Козероги не соромляться слів, вони сміливі і завжди стоять на своєму. У такому випадку краще шукати протилежність – того, хто "заспокоїть" їх характер. Ідеальним партнером для Козорогів стануть Терези або навіть Скорпіони.

Телець та Близнята

Телець може бути егоїстичним та пихатим. Йому складно побудувати стосунки, які не ґрунтуються на примусі до послуху партнера. Близнята прагнуть веселощів і не готові брати на себе відповідальність, а тим більше вирішувати якісь проблеми.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.