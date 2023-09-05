Ці знаки зодіаку – енергетичні вампіри. Краще з ними не зв'язуватись!

Серед усіх уродженців зодіакального кола є чотири, яких прийнято вважати енергетичними вампірами. Ці люди надзвичайно токсичні, вони буквально можуть відбирати сили в оточуючих та "руйнувати" їх. За словами астрологів, йдеться про Стрільців, Скорпіонів, Риб та Терезів.

Стрілець

Стрільців краще уникати! Ці люди не здатні будувати стосунки з іншими. Зазвичай це пов'язано із глибокими психологічними проблемами, які вони ховають під маскою оптимізму. Уродженці знаку маніпулюють оточуючими, хоч і не навмисно. Це відбувається через їх легковажність та відсутність причинно-наслідкового мислення.

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Скорпіон

Скорпіони зосереджені насамперед на собі та своїх цілях. Через це вони не звертають особливої уваги на оточуючих. Уродженці знаку орієнтуються на корисливі мотиви. Вони легко розривають зв'язки із тими, хто їм більше не цікавий. Скорпіони мстиві і часто замишляють підлості.

Риби

Риби – справжні брехуни, які люблять прикрашати своє життя та маніпулювати. У них є щось психопатичне. Можуть пройти роки, перш ніж ви зрозумієте, що ви всього лише пішака в їхній грі. І навіть у цьому випадку вони намагатимуться переконати, що все зробили для вашого блага, але це неправда.

Терези

Терези чудово вміють знаходити чиєсь слабке місце, а потім використовувати це у своїх інтересах. Ви можете думати, що знайшли найкращу людину на світі, але за помилку поплатитеся своєю енергією. Завдаючи шкоди іншим, Терези почуваються краще, і це спонукає їх до дії.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.