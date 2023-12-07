Ці жінки – добрі відьми: названо знаки зодіаку, які мають особливі здібності

Деякі жінки мають особливу внутрішню силу і інтуїцію, за допомогою яких можуть уникати неприємностей і керувати іншими людьми. Їхній магнетизм настільки потужний, що перед чарівністю практично не встояти. Йдеться про Водоліїв і Левів.

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Водолій

Жінки-Водолії мають таку чарівну силу, що можуть витягнути людину з депресії, вберегти від біди і навіть захистити від ударів долі. Їхня сильна інтуїція дозволяє буквально передбачати розвиток подій та мінімізувати ризики. Уродженки знаку з першого погляду можуть розгадати задум співрозмовника і знають, хто хоче їм завдати шкоди.

Лев

Жінки-Леви подібні до магніту, який притягує до себе людей. Вони завжди досягають своєї мети, адже випромінюють дивовижну енергію, яка має позитивний ефект. Уродженки знаку також дуже хороші психологи. Ці жінки завжди дадуть потрібну пораду, допоможуть, мотивують та вирішать проблеми. Їм можна довіритись.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.