Ці чоловіки за знаком зодіаку здатні розбити вам серце: з ними важко будувати стосунки

При пошуку супутника життя варто враховувати як свої почуття, так й характер іншої людини. За словами астрологів, серед усіх уродженців зодіакального кола серед чоловіків є троє, які можуть легко розбити серце жінкам. Йдеться про Стрільців, Терезів та Козерогів.

Стрілець

Чоловіки, народжені під цим знаком зодіаку, цінують свободу та люблять, коли навколо них багато подій. Зміни закладено у їх природі, і коли уродженці знаку занадто довго залишаються одному місці, вони починають почуватися некомфортно і прагнуть випробувати нові пригоди. Тому часто буває, що вони навіть не думають, щоб зв'язати себе кимось назавжди. чоловіки цього знаку схильні уникати освідчення в коханні. Стрільці дуже непостійні у почуттях.

Терези

Чоловікам-Терезам властива нерішучість і трапляється, що вони багато разів змінюють свою думку щодо певної теми. Це може стосуватися емоційної сфери. Якщо ви хочете освідчення в коханні від Терезів, краще будьте готові до відмови і до того, що це може розбити серце. Якщо чоловік, народжений під цим знаком, бореться із внутрішніми дилемами, він швидше зосередиться на собі та захоче уникнути серйозних стосунків.

Козеріг

Вступаючи у стосунки з чоловіком, народженим під знаком Козерога, варто враховувати, що він може боротися із внутрішніми демонами. Саме тому він зазвичай почувається недооціненим і знехтуваним, навіть якщо ви думаєте, що присвятили йому багато часу та уваги. Не буде сюрпризом, коли Козеріг вирішить придушити своє палке почуття у зародку та вибрати холосте життя замість постійних стосунків. Зазвичай у такому становищі він почувається найкраще, роблячи вибір на користь випадкових зв'язків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.