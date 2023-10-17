'Епоха лиходіїв' принесе великий успіх трьом знакам зодіаку: їхнє життя перевернеться

"Епоха лиходіїв" – це термін, що означає час, коли планета перебуває під сильним впливом Сатурна, що спричиняє зміни. Найсильніше її вплив відчують три знаки зодіаку. За словами астрологів, йдеться про Скорпіонів, Козерогів і Раків.

Скорпіон

Скорпіони мають непростий характер, і вплив Сатурна може посилювати деякі їх негативні риси. Люди, народжені під цим знаком, мають від природи похмурий погляд на світ і часто замикаються у собі. У той же час уродженці знаку дуже інтуїтивні і можуть із завидною точністю виявити фальш в інших. Вони відчувають, коли хтось нечесний чи має погані наміри, хоч і тримають це знання при собі.

Кінець року ще більше висвітить риси, що роблять їх інтровертами. Незважаючи на це, "ера лиходіїв" може спонукати Скорпіонів піти проти течії та нарешті відкритися своїм думкам та емоціям. Це гарний час, щоб дозволити комусь наблизитися до вас і знайти справжнє кохання.

Козеріг

Козеріг – ще один знак зодіаку, який гостро відчуватиме вплив Сатурна в найближчі місяці. Козероги, які люблять планувати, наприкінці 2023 року розгорнуть свою амбітну діяльність.

Для них це буде гарний час, щоб перевірити свої таланти та позбутися токсичних стосунків та хибної дружби. Використовуючи вплив "епохи лиходіїв", вони зможуть зробити кар'єрний ривок та збільшити прибутки в рази.

Рак

Раки дуже емоційні та делікатні, чутливі та дбайливі, але це не означає, що вони завжди відійдуть убік, щоб звільнити місце для інших. Хоча зазвичай вони почуваються недооціненими та експлуатованими, "ера лиходіїв" дасть їм стимул змінити це.

Незважаючи на моменти емоційного надриву та роздратування, Раки нарешті зможуть подумати про себе. Вони зроблять глибокий вдих і розкажуть іншим, скільки праці та зусиль вони вкладають у все, що роблять. Вони боротимуться за повагу та визнання, на які вони заслуговують.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.