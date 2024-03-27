Епічні битви та героїчні квести: топ-5 найкращих фантастичних фільмів, які вас вразять
UAportal поділився захопливою добіркою фантастичних фільмів 2018-2020 років. Від стародавніх пророцтв до запеклих битв між добром і злом – ці історії перенесуть глядачів у таємничі міфічні світи.
"Мег"
Рейтинг IMDb: 6.5
Жанр: Фантастика, екшн, жахи
Країна виробництва: США
Тривалість: 1 година 53 хвилини
Рік виробництва: 2018
Режисер: Джон Тертелтауб
"Меґ" – гостросюжетний фільм, дія якого розгортається у світі підводних досліджень з високими ризиками. Група вчених вирушає на небезпечну місію, щоб розкрити таємниці Маріанської западини, але натрапляє на доісторичну акулу мегалодону. В умовах хаосу екіпаж повинен орієнтуватися в підступних водах і використовувати свої знання, щоб перехитрити і вижити в боротьбі з древнім чудовиськом.
"Той, що біжить лабіринтом: Ліки від смерті"
Рейтинг IMDb: 6.2
Жанр: Фантастика, екшн, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 2 години 22 хвилини
Рік виробництва: 2018
Режисер: Уес Болл
"Той, що біжить лабіринтом: Ліки від смерті" є драматичним завершенням захопливої апокаліптичної трилогії. Томас і його група втікачів-глейдерів вирушають на зухвалу місію, щоб врятувати свого друга Міньо з лап сумнозвісної організації WCKD, який потрапив у полон. Підступна подорож ставить їх віч-на-віч із небезпеками зовнішнього світу, спустошеного смертельним вірусом "Спалах".
"Платформа"
Рейтинг IMDb: 7.0
Жанр: Фантастика, трилер, жахи
Країна виробництва: Іспанія
Тривалість: 1 година 34 хвилини
Рік виробництва: 2019
Режисер: Гальдер Гастелу-Уррутія
У вертикальній в'язниці, ув'язнені розміщені на різних рівнях, до них спускається платформа з їжею. Але з кожним рівнем кількість їжі зменшується, що призводить до жахливої битви за виживання. Головний герой, Горенг, намагається зорієнтуватися у складних реаліях цієї суворої дійсності, він повинен протистояти своїй моралі, об'єднатися з підозрілими спільниками та спробувати розірвати замкнене коло егоїзму та жорстокості.
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"Двійник"
Рейтинг IMDb: 5.7
Жанр: Фантастика, екшн, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 1 година 57 хвилин
Рік виробництва: 2019
Режисер: Енг Лі
"Двійник" – у цьому фільмі легендарний найманий вбивця Генрі Броґан протистоїть клону свого молодого "я", якого послали, щоб його ліквідувати. Коли дві версії Генрі стикаються віч-на-віч, починається боротьба за виживання, яка розкриває темну змову, що стосується таємниць його минулого та шляхів клонування.
"Тенет"
Рейтинг IMDb: 7.4
Жанр: Фантастика, екшн, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 2 години 30 хвилин
Рік виробництва: 2020
Режисер: Крістофер Нолан
Головний герой, озброєний лише одним словом, вирушає на відповідальну місію, щоб запобігти початку Третьої світової війни, яка може призвести до катастрофічних наслідків. Заплутавшись у світі міжнародного шпигунства, він проникає в павутиння інтриг і часових змін. Мандруючи крізь лабіринти подій, він наражається на небезпеку щохвилини, намагаючись швидше розгадати таємницю інверсії часу, яка не дає йому спокою.
Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.
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