Епічні битви та героїчні квести: топ-5 найкращих фантастичних фільмів, які вас вразять

UAportal поділився захопливою добіркою фантастичних фільмів 2018-2020 років. Від стародавніх пророцтв до запеклих битв між добром і злом – ці історії перенесуть глядачів у таємничі міфічні світи.

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"Мег"

Рейтинг IMDb: 6.5

Жанр: Фантастика, екшн, жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 53 хвилини

Рік виробництва: 2018

Режисер: Джон Тертелтауб

"Меґ" – гостросюжетний фільм, дія якого розгортається у світі підводних досліджень з високими ризиками. Група вчених вирушає на небезпечну місію, щоб розкрити таємниці Маріанської западини, але натрапляє на доісторичну акулу мегалодону. В умовах хаосу екіпаж повинен орієнтуватися в підступних водах і використовувати свої знання, щоб перехитрити і вижити в боротьбі з древнім чудовиськом.

"Той, що біжить лабіринтом: Ліки від смерті"

Рейтинг IMDb: 6.2

Жанр: Фантастика, екшн, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години 22 хвилини

Рік виробництва: 2018

Режисер: Уес Болл

"Той, що біжить лабіринтом: Ліки від смерті" є драматичним завершенням захопливої апокаліптичної трилогії. Томас і його група втікачів-глейдерів вирушають на зухвалу місію, щоб врятувати свого друга Міньо з лап сумнозвісної організації WCKD, який потрапив у полон. Підступна подорож ставить їх віч-на-віч із небезпеками зовнішнього світу, спустошеного смертельним вірусом "Спалах".

"Платформа"

Рейтинг IMDb: 7.0

Жанр: Фантастика, трилер, жахи

Країна виробництва: Іспанія

Тривалість: 1 година 34 хвилини

Рік виробництва: 2019

Режисер: Гальдер Гастелу-Уррутія

У вертикальній в'язниці, ув'язнені розміщені на різних рівнях, до них спускається платформа з їжею. Але з кожним рівнем кількість їжі зменшується, що призводить до жахливої битви за виживання. Головний герой, Горенг, намагається зорієнтуватися у складних реаліях цієї суворої дійсності, він повинен протистояти своїй моралі, об'єднатися з підозрілими спільниками та спробувати розірвати замкнене коло егоїзму та жорстокості.

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"Двійник"

Рейтинг IMDb: 5.7

Жанр: Фантастика, екшн, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 57 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер: Енг Лі

"Двійник" – у цьому фільмі легендарний найманий вбивця Генрі Броґан протистоїть клону свого молодого "я", якого послали, щоб його ліквідувати. Коли дві версії Генрі стикаються віч-на-віч, починається боротьба за виживання, яка розкриває темну змову, що стосується таємниць його минулого та шляхів клонування.

"Тенет"

Рейтинг IMDb: 7.4

Жанр: Фантастика, екшн, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години 30 хвилин

Рік виробництва: 2020

Режисер: Крістофер Нолан

Головний герой, озброєний лише одним словом, вирушає на відповідальну місію, щоб запобігти початку Третьої світової війни, яка може призвести до катастрофічних наслідків. Заплутавшись у світі міжнародного шпигунства, він проникає в павутиння інтриг і часових змін. Мандруючи крізь лабіринти подій, він наражається на небезпеку щохвилини, намагаючись швидше розгадати таємницю інверсії часу, яка не дає йому спокою.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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