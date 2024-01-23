Двом знакам зодіаку загрожують проблеми із фінансами: 2024 рік не буде для них сприятливим

Для багатьох людей новий рік – це надія на те, що для них настануть найкращі часи. Вони ставлять перед собою нові цілі і мріють, що зможуть досягти того, що раніше здавалося неможливим. Проте двом уродженцям зодіакального кола загрожують фінансові проблеми. Ось хто у списку!

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Риби

Людям, які народилися в період з 19 лютого по 20 березня, в 2024 слід зосередитися на заощадженнях. Вони часто ходили магазинами, балували себе і купували випадкові речі для покращення настрою. Настав час покласти край таким імпульсивним покупкам.

Цього року вони можуть мати справу з непередбаченими витратами, такими як ремонт. Витрати можуть стосуватися вашого будинку, побутової техніки чи автомобіля. Підвищення по службі та збільшення окладу навряд чи можливі найближчим часом.

Терези

Народжені в період з 23 вересня по 22 жовтня не можуть розраховувати на успіх у грошовому плані. Їм слід бути дуже обережними, щоб не виявитися ошуканими. Цього року хтось може захотіти їх обдурити, і є ймовірність, що це вдасться, якщо Терези не будуть обережні. Їхня наївність і довіра можуть завдати великої шкоди.

Слід бути обережнішим, як із незнайомими людьми, так і з близькими людьми. Варто двічі подумати, перш ніж погоджуватися дати комусь гроші в борг. Шансів, що отримаєте гроші назад, мало, і точно не в обумовлений термін.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.