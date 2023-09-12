Два знаки зодіаку постійно скаржаться на все: вони вважають, що життя – це велика катастрофа

Астрологи визначили два знаки зодіаку, які перебувають у постійній боротьбі, причому самі є джерелом своїх проблем. Вони постійно скаржаться на все та бачать життя у чорних тонах. За словами астрологів, йдеться про Скорпіонів та Риб.

Скорпіон

Скорпіон - майстер скаржитися і завжди знайде вагомий привід, щоб довести всім, що його життя погане. Дуже часто справа доходить до крайнощів. Навіть коли він досягає вражаючого успіху, все одно скаржиться, бо йому подобається, коли інші втішають його та шкодують. Тоді Скорпіон у центрі уваги, і це все, що його турбує.

Тому він часто намагається створити враження, що все його життя сповнене випробувань, а в інших все виходить без жодних зусиль. Він не завжди бачить або не хоче бачити, скільки труднощів доводиться долати оточуючим, щоб досягти успіху. Однак у глибині душі він добра людина і бажає кращого для своїх близьких. Незважаючи на свій важкий характер, Скорпіон вірний своїм друзям і заради них кинеться у вогонь.

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Риби

Риби надзвичайно чутливі і приймають все на свій рахунок. Крім того, у них яскрава уява, через що уродженці знакуу стають вічно незадоволеними та нещасними, адже до кожної невдачі та кривого погляду ставляться дуже особисто і роздмухають їх у масштабну драму. У результаті вони вважають, що їхнє життя – це одна велика катастрофа.

На жаль, таке сприйняття світу означає, що Риби здатні помститися за нанесену ним образу, навіть якщо людина, яка завдала їм болю, не має поняття, що зробила щось не так. Осліплені негативними емоціями, уродженці знаку приймають неправильні рішення, через що знову почуваються невдахами у житті, і коло замикається.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.