Довіра для них найголовніше: названо знаки зодіаку, які ніколи не вибачать зради

Для багатьох людей зрада – найгірше, що може статися у стосунках. Однак деякі особливо непохитні в цьому питанні і ніколи не вибачать зрадника. За словами астрологів, йдеться про Левів, Риб та Близнюків.

Лев

Леви горді та рішучі, цінують порядок у своєму домі та житті. Якщо хтось чи щось порушить цей порядок, уродженці знаку будуть розлючені. У стосунках вони очікують ненав'язливої ​​довіри та ласки. Зрада може зруйнувати стосунки з уродженцями знаку в мить – ті швидко будуть шукати щастя в іншому місці.

Риби

Риби розуміючі, але дуже чутливі. Вони вважають за краще страждати, але не прощати зраду. Це найемоційніший знак зодіаку. Риби ненавидять зміни, і коли їхній світ раптово руйнується через втрату довіри, вони можуть зламатися, стати мстивими та злими. Уродженці знаку швидко тікають від людей, що їх скривдили, і шукають безпечне місце. Для них зрада – це кінець стосунків, і їх рани гояться довго.

Близнюки

Близнюки, на відміну Риб, перенесуть зраду мовчки. Вони не зупинятимуться, не драматизуватимуть, не обговорюватимуть. Уродженці знаку просто змиряться з втраченою довірою та підуть. Вони не пробачать, але швидко шукатимуть втіхи в когось іншого. Близнюки звернуться до друзів, і, можливо, до нової людини, яка виявить до них позитивні почуття і згодом завоює їхнє серце.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.