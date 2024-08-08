Для них мають значення лише гроші: названо головних матеріалістів за знаком зодіаку

Дата народження людини впливає не лише на її долю, а й визначає ставлення до матеріальних цінностей. За словами астрологів, на перше місце в житті ставлять гроші чотири уродженці зодіакального кола. Йдеться про Тельців, Раків, Терезів та Козорогів.

Телець

Практичні Тельці вважають за краще відкладати гроші, щоб почуватися в безпеці. Для уродженців знаку дуже важливо забезпечити собі та своїй сім'ї високий рівень достатку. Вони часто купують для будинку дорогі речі, щоб підкреслити свій статус. Однак іноді прискіплива увага Тельців до кожної копійки переростає в параною. Вони можуть бути засліплені манією грошей

Рак

Раки свою любов до грошей намагаються виправдати раціональним мисленням. Уродженці знакц буквально зациклені на фінансових питаннях, що може відштовхнути людей від них. Більше того, вони допомагають своїй сім'ї матеріально лише тоді, коли немає інших варіантів. Для Раків дуже болісно розлучатися нехай навіть із невеликою сумою. Вони вірять, що гроші дають їм безпеку.

Терези

Терези накопичують свій статок протягом багатьох років. Уродженці знаку цінують гроші, бо знають, що вони забезпечують їм комфортне життя. Їм подобається мати кошти, щоб купити будь-що в будь-який момент. Терези рідко економлять і часто вдаються до задоволень. Вони люблять витрачати всі свої кошти на привабливі та ексклюзивні речі.

Козоріг

Козороги точно знають, що за гроші щастя не купити, але можна придбати товари та послуги, які приносять щастя. Уродженці знаку люблять елітне життя, дорогі подорожі та загалом розкіш. Все своє життя вони прагнуть досягти високого соціального рангу, оскільки це означає вищий заробіток. Однак багатство може затьмарити інші цілі у їхньому житті.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.