Для чого потрібно додавати газовану воду у фарш: кулінарні лайфхаки

Існує кулінарний лайфхак, який підвищує ніжність і консистенцію страв з фаршу. UAportal з'ясував, як цей простий, але ефективний підхід став кулінарною паличкою-виручалочкою для отримання якісного фаршу.

Відео дня

Ніжний фарш

Досвідчені кухарі додають газовану воду у фарш, аби зробити м'ясо ніжнішим, а страву – соковитішою та ароматнішою, адже газована вода сприяє розм'якшенню м'яса. При змішуванні з фаршем газована вода створює невеликі бульбашки повітря, які не тільки додають вологи, але й покращують текстуру м'яса.

Читайте також: Рецепт яблучно-морквяних оладок, який полюблять навіть діти

Цей прийом особливо корисний для нежирних шматків м'яса, які можуть легко стати жорсткими і сухими в процесі приготування. Додавання газованої води також сприяє розщепленню білка в м'ясі, роблячи його більш ніжним і соковитим.

Покращення смаку

Газована вода допомагає рівномірно розподілити спеції та приправи по всьому м'ясу, гарантуючи, що кожен шматочок буде насиченим смаком. Крім того, бульбашки у газованій воді допомагають переносити аромати інгредієнтів, покращуючи загальне сенсорне сприйняття страви.

Соковитість мʼяса

Газована вода допомагає утримувати та розподіляти вологу всередині м'яса, запобігаючи його висиханню в процесі приготування. Це особливо корисно для страв, які потребують тривалого часу приготування, оскільки газована вода допомагає підтримувати необхідний рівень вологи у фарші.

Радимо також звернути увагу на рецепт ризотто з грибами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!