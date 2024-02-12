Дієтичний гороскоп: що не можна їсти різним знакам зодіаку

Знакам зодіаку властиві різні підходи до їжі, дієт та застілля. Деякі з них охоче експериментують з дієтами та люблять здорове харчування, інші не рахують калорії та тягнуться до міцних напоїв. На жаль, це може зашкодити! Читайте детальніше!

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Овен

Овен – знак зодіаку, який зазвичай витрачає багато часу на приготування здорових та оригінальних страв. Він любить експериментувати та є великим шанувальником екзотичної кухні. Однак уродженцям знаку часто не вистачає часу, і тоді вони тягнуться до готової їжі та фастфуду – і це велика помилка, яка б'є по їхньому здоров'ю.

Телець

На жаль, Телець не належить до тих знаків зодіаку, які харчуються правильно. Він любить добре поїсти, особливо солодке. Йому важко підтримувати вагу – у результаті Телець часто бореться з такими захворюваннями, як гіпертонія, атеросклероз та ожиріння.

Близнята

Близнята люблять добре поїсти, але зазвичай вибирають легкозасвоювану та корисну їжу. На жаль, вони часто вживають її з келихом вина або кухлем пива, і це для них дуже шкідливо. Їм слід бути обережнішими.

Рак

Рак любить поїсти і часто розглядає свої улюблені страви та солодкі закуски як нагороду чи швидкий спосіб покращити настрій. Це помилка, адже цей знак зодіаку схильний до повноти і слід уникати солодощів.

Лев

Лев добре готує, але не любить витрачати час на кухні та готує досить прості страви. Цей знак зодіаку набагато охочіше харчується поза домом, а оскільки він багато тусується і любить добре випити, легко втрачає помірність та потрапляє у пастки. Леву слід обмежити харчування поза домом.

Діва

Діва любить здорову їжу. Людина цього знаку зодіаку регулярно їсть свіжі фрукти та овочі, любить вегетаріанські страви, уникає важкої їжі та стимуляторів. Але Дівам слід бути обережними, щоб не потрапити в небезпечну спіраль відмови собі у всіх задоволеннях – солодкий сюрприз чи фаст-фуд раз на місяць ще нікому не зашкодив!

Терези

У Терезів, на жаль, повільний обмін речовин, і їм слід бути обережними у своєму харчуванні. Що ще гірше, цей знак зодіаку любить розкішне життя – вечірки, вечері у ресторанах та пабах. Божевільні вечори зазвичай закінчуються у дешевих закладах швидкого харчування, де складно харчуватися здоровою їжею.

Скорпіон

Скорпіон любить вечеряти вдома і набагато рідше їсть у ресторанах чи закладах швидкого харчування. Однак час від часу варто пробувати нові смаки. Одноманітність їжі може призвести до нестачі вітамінів, що негативно позначається на здоров'ї.

Стрілець

Стрілець також любить міцні напої, які, на жаль, не приносять йому користі. Цьому знаку зодіаку слід відмовитись від них і перейти на каву, чай чи просто воду. Стрілець також любить добре поїсти, охоче пробує нові страви, але дбає про здоровий спосіб життя.

Козоріг

Козоріг любить просту їжу і не вибагливий. Цей знак зодіаку погано готує та не любить витрачати час на кухні. Вдома у нього рідко буває достатня кількість корисної їжі, тому часто доводиться купувати готову їжу, яка може бути шкідливою.

Водолій

Водолій не вибагливий і з'їсть буквально все, але любить екзотику та незвичайні страви. Він любить експерименти, тому може стати справді блискучим кухарем, якщо йому це подобається. Водоліям слід іноді зменшити оберти і харчуватися правильно, а не просто незвично.

Риби

Риби мають великий талант до кулінарії і люблять готувати, особливо для своїх близьких. Цей знак зодіаку обожнює хороші десерти, які їсть найчастіше у великих кількостях... На жаль, Риби також мають слабкість до фаст-фуду та алкоголю. Тому вони часто борються із надмірною вагою.

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