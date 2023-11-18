Справжні бешкетники: діти цих знаків зодіаку мають складний характер

Деяких дітей часто називають важкими та неслухняними – насправді вони просто мають свою думку і сильний характер. З раннього віку вони бунтують і виборюють права. Вони не слухають старших, ігнорують правила та створюють проблеми. Такі діти, звичайно, далеко не ангели, але пов'язано це з рядом чинників, у тому числі – знаком зодіаку.

Відео дня

Овен

Створення конфліктів – їхній хліб насущний. Вони вперті і не зупиняться, доки не отримають бажане. Такі діти можуть годинами плакати, кричати та сперечатися через іграшки в магазині або солодощі на вечерю. Їх важко переконати змінити свою думку, а пояснення марні. Діти цього знаку зодіаку крикливі та вимогливі. Серед однолітків вони зазвичай грають першу скрипку та хочуть командувати. Вони точно не підлаштовуватимуться під інших.

Близнюки

Вони виділяються серед своїх однолітків незвичайною хитрістю та розумом, які використовують для досягнення бажаного. Такі діти можуть намагатися маніпулювати, примушувати чи давати порожні обіцянки. Вони, не моргнувши оком, можуть збрехати, що зробили уроки, прибрали в кімнаті та повечеряли. З раннього віку Близнюки схильні думати головним чином себе. Вони легко налагоджують стосунки з однолітками, але також швидко нудьгують та шукають нових друзів.

Стрілець

Діти цього знаку зодіаку сміливі та допитливі до світу. Їх тягне до незвіданого. Вони хочуть спробувати все на собі, що часто закінчується переломом ноги або опіком руки. Стрільці не можуть сидіти на одному місці, вперті за вдачею і люблять труднощі. Якщо вони почують, що щось не можна, то неодмінно схочуть це спробувати. Серед інших дітей вони часто грають роль героя. Більшість поганих ідей зазвичай походять від них.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.