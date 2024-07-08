Тримайтеся від них подалі під час повного Місяця: які знаки зодіаку погано почуваються

Астрологічний прогноз показує, що кожен знак зодіаку по-своєму реагує на Місяць. Особливо чутливими є діти Місяця, які відчувають фази місяця дуже інтенсивно.

Під час повного місяця їхнє самопочуття може змінюватися: вони стають більш роздратованими, плаксивими або агресивними. Вплив Місяця на них настільки сильний, що іноді здається, ніби ними керує щось зовнішнє, пише ofeminin.

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Як реагує Рак

Під час повного місяця Раки часто страждають від безсоння і прокидаються кілька разів за ніч. Їм сняться кошмари, що викликають сильну тривогу та почуття тривоги. У цей період їхня чутливість загострюється, і вони можуть легко заплакати. Вони також можуть відчувати депресію, через що їхня самооцінка падає, і їм вкрай необхідна підтримка близьких.

Як реагує Скорпіон

Місяць виявляє найгірші риси Скорпіона, особливо під час повного місяця, коли його жорстокість може досягати свого піку. У цей час краще триматися від нього подалі. Скорпіону потрібно впоратися зі своїми внутрішніми демонами або просто почекати. Це не найкращий момент для обговорень або домовленостей, оскільки він поводиться неадекватно.

Як реагують Риби

Вони – найчутливіший знак зодіаку, і Місяць лише підсилює цю особливість. У період повного місяця вони стають вразливими та розгубленими. У цей час їм особливо потрібні тепло і спокій. Їм не варто приймати важливі рішення чи ризикувати – це ідеальний момент для відпочинку та перезавантаження.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали знаки зодіаків, які люблять шантажувати.

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