Тримайтеся від них подалі! Названо п'ять знаків зодіаку, які є енергетичними вампірами

Деякі люди мають важку енергетику і буквально здатні відбирати сили в інших. Спілкування з ними може виявитися нестерпним, особливо для тих, хто має високу чутливість. За словами астрологів, енергетичними вампірами є Тельці, Раки, Скорпіони, Стрільці та Риби

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Телець

Тельці часто скаржаться на життя оточуючим: вони вишукують проблеми, яких немає, приписують собі невдачі і навіть хвороби, щоб викликати співчуття. Уродженців знаку вважають енергетичними вампірами, тому що вони забирають енергію тих, хто спілкується з ними. Вони постійно грають на почуттях.

Рак

Раки люблять "живитися" енергією інших людей. Уродженці знаку схильні жити за рахунок чужих емоцій, і найчастіше від контакту з ними страждають близькі люди. Раки можуть влаштовувати емоційний шантаж, а у стосунках із другою половинкою вимагати постійних доказів любові та вірності, а також розкидатися звинуваченнями.

Скорпіон

Скорпіони – енергетичні вампіри, які можуть використати здібності інших у своїх інтересах. Найчастіше Скорпіони вибирають нерішучих людей, волю яких легко придушити, але іноді вони вступають у протистояння із сильними суперниками, якщо зневажається їхня честь.

Стрілець

У Стрільців зазвичай достатньо власних сил та енергії, тому їм не потрібно "заряджатися" від інших. Однак вони можуть підживлюватися емоціями інших людей під час спекотних суперечок та конфліктів. Маючи справу з такими людьми, уникнути витоку енергії непросто, адже Стрільці звикли шукати правду, а отже, відбиратимуть енергію у опонента доти, доки той не припинить розмову.

Риби

Риб часто називають емоційними вампірами, і не дарма. Представники цього знаку часто скаржаться на життя, намагаючись отримати співчуття та допомогу. У спілкуванні з Рибами важливо проявляти пильність, щоб не піддатися маніпуляціям і не стати "жертвами" на довгий час.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.