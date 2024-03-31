Тримайтеся від них подалі! Названо енергетичних вампірів за знаком зодіаку

Не всі люди усвідомлюють силу своєї енергії та контролюють її. За словами астрологів, дехто буквально відбирає сили у оточуючих, через що їх вважають енергетичними вампірами. Йдеться про Скорпіонів, Близнюків та Козерогів.

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Скорпіон

Не можна сказати, що Скорпіони не до кінця усвідомлюють ту силу, яку мають. Навпаки, все вони розуміють. Стосунки з уродженцями знаку майже ніколи не йдуть за сценарієм, і від них можна очікувати будь-чого. Якщо вам вдалося потоваришувати зі Скорпіоном, вважайте, що ви знайшли надійну підтримку. Якщо ви збираєтесь їх потривожити, краще відійти убік. Скорпіони схильні бути надзвичайно мстивими. Вони намагатимуться знищити супротивника – хоча б на енергетичному рівні.

Близнюки

Близнюки з боку здаються настільки добросердими та ввічливими, що конфлікт із цими людьми вважається неможливим. Але багато хто, хто так думає і намагається цим скористатися, згодом може гірко про це пошкодувати. Енергетика Близнюків дуже схожа на природу їхньої планети-покровителя Меркурія. З одного боку космічного тіла – полум'я, що горить, з іншого – смертельний холод.

Козороги

Козерогів досить складно зрозуміти. Вони часом надто прив'язані до себе, надто обережні, і їхню оболонку ввічливості та консерватизму практично неможливо пробити, щоб поговорити по душі. Козороги надзвичайно меркантильні, і ви ніколи не потрапите в їхнє коло спілкування, якщо не представлятимете особисті чи ділові інтереси. У них потужна енергія, добре ставлення Козорога дуже важко завоювати, тому що його спочатку треба заслужити.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.