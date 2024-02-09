Тримайтеся від них подалі! Названо чотири знаки зодіаку з чорною душею

Деякі люди відрізняються не лише поганим характером, а й своєю схильністю робити погані вчинки без мук совісті. За словами астрологів, по-справжньому чорною є душка Тельців, Близнят, Скорпіонів та Козорогів. Читайте детальніше!

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Телець

Багато хто, ймовірно, буде здивований, побачивши в цьому списку Тельця! Але насправді у уродженців знаку дуже чорна душа, і найцікавіше, що мало хто знає про це. Телець відштовхує тих, хто йому не подобається. Його злі вчинки найбільш очевидні близьким. Він страждає від ревнощів і намагається все контролювати, чим мучить оточуючих.

Близнята

У душі Близнят також багато пітьми. Ці люди часто ходять тонким льодом – між світлом і темрявою, позитивом і негативом. У Близнят два обличчя і можна сказати – дві душі. Вони здатні на підлості, у яких ніколи не зізнаються.

Скорпіон

Скорпіон харизматичний, зовні привабливий, але у глибині душі зовсім чорний. Жоден промінь світла не проникає у цю темряву. Уродженці знаку схильні проявляти безтурботність та байдужість, тим самим лякаючи оточуючих.

Козоріг

На душі у них темно, але… у позитивному значенні. Козороги використовують пітьму в ті моменти, коли хочуть виглядати грізно і жахливо, що особливо корисно в моменти, коли їх переслідують люди, які їм не подобаються. Ця "роль" добре зіграна, але несправжня. Але варто бути обережнішими.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.