Гроші у них на першому місці: названо найжадібніші знаки зодіаку

Деякі люди не зупиняться ні перед чим, щоб розбагатіти, і точно не поділяться тим, що мають, з іншими. Принаймні так каже астрологія. У списку найжадібніших знаків зодіаку – Овни, Леви та Скорпіони.

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Овен

Люди цього знаку зодіаку люблять торгуватися і завжди прагнуть отримати якнайбільше за якнайменше. Овни люблять розпродажі та часто переглядають портали вживаного одягу або місцеві оголошення про купівлю/продаж. Вони ніколи не витратять зайвої копійки і не зроблять щедрого подарунка навіть найближчим.

Лев

Леви розумні, їм подобається бути в центрі уваги та насолоджуватися розкішшю. Якщо обставини не дозволяють уродженцям знаку вести такий спосіб життя, Леви покажуть усю свою жадібність. Проте заощаджуватимуть не на собі, а на близьких.

Скорпіон

Жадібність Скорпіонів стосується не лише фінансів – вони також можуть прагнути уваги з боку інших. Тому вони терпіти не можуть, коли їх партнер проводить багато часу з друзями. Коли відчувають, що втрачають контроль, можуть почати маніпулювати, грати на емоціях, викликати співчуття чи ставати агресивними.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.