Гроші – на першому місці: названо три знаки зодіаку, які найбільше турбуються про фінанси

Деякі люди постійно думають про гроші – причому це зовсім не залежить від суми, яку вони заробляють. Вони підраховують свій прибуток, планують витрати і ставлять цілі на майбутнє. За словами астрологів, найбільше турбуються про фінанси Тельці, Діви та Козороги.

Телець

Тельці дуже стурбовані матеріальною стабільністю – вони прагнуть таких заробітків, щоб дозволити собі купити все, що хочуть. Уродженці знаку люблять дорогі речі, розкішний відпочинок та не відмовляють собі ні в чому. Втім, і працюють вони багато – їхня працелюбність є прикладом для багатьох. Тельці можуть навіть забути про відпочинок, якщо захоплені амбітним проєктом.

Діва

Діви перебувають під заступництвом Меркурія, тому стрес і тривога записані в їх ДНК. Вплив планети робить їх дуже обережним та аналітичним знаком, особливо коли справа стосується грошей. Діви не люблять ризикувати. Уродженці знаку віддають перевагу стабільності і знають, як зробити правильні кроки для досягнення своїх фінансових цілей.

Козоріг

Сатурн, планета відповідальності та довголіття, штовхає Козорогів шукати роботу, яка гарантує фінансову стабільність. Уродженці знаку хочуть гарантувати безпеку собі та сім'ї, тому будуть проводити додатковий години в офісі та шукати підробітки. Вони також не схильні витрачати гроші спонтанно, а ретельно все планують.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.