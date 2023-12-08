Грудень принесе великі проблеми трьом знакам зодіаку: все піде не так

Грудень – період, в який багато хто чекає на приємні сюрпризи та справжню казку. Проте останній місяць року виявиться непростим для трьох знаків зодіаку, на шляху яких з'явиться багато перешкод. За словами астрологів, йдеться про Раків, Водоліїв та Близнюків.

Відео дня

Рак не зможе залишити минуле позаду. У грудні спогади повернуться

Що зробить грудень досить важким для Раків, то це те, що вони за вдачею дуже сентиментальні люди. Їм не вдасться уникнути потоку спогадів, який прийде в момент, коли вони й самі цього не очікують. Ще більше погіршать ситуацію фінансові проблеми, які змусять уродженців знаку затягнути пояс напередодні свят.

У грудні Водолії ухвалять неправильні рішення. У них буде мало часу, щоби все виправити

Грудень стане для Водоліїв місяцем, коли вони зроблять багато помилок. Не всі з них будуть такими гіркими, але більшість вимагатиме негайних дій. Що справді може турбувати уродженців знаку цього місяця, то це усвідомлення того, що вони самі є коренем усіх своїх проблем. Їм доведеться кардинально переглянути свої погляди життя.

Близнюки отримають удар від когось із близьких. Їм краще бути напоготові

Для Близнюків грудень стане часом повним конфліктів із сім'єю та близькими. Не всі розмови напередодні свят пройдуть у приємній атмосфері. У другій половині місяця про близьку Близнюкам людину спливуть несподівані факти, які представлять її в зовсім іншому світлі, ніж раніше. Будуть емоції, пов'язані із почуттям розчарування.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.