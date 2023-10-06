Що штовхає різні знаки зодіаку на зраду? Любовний гороскоп

Зрада – одне з найболючіших і найбільш руйнівних переживань, які можна відчути у стосунках. За словами астрологів, на зраду знаки зодіаку можуть штовхати різні причини. Читайте детальніше!

Овен (21 березня – 19 квітня)

Овни відомі своєю імпульсивністю, яка може призвести до безвідповідальної поведінки. Їх запальний темперамент та потреба у незалежності означають, що вони часто діють під впливом моменту. Найчастіше вони зраджують, коли відчувають емоційну незадоволеність чи нудьгу у стосунках.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельці лояльні, вони цінують почуття безпеки та стабільності, тому рідко відчувають необхідність порушити свою клятву вірності. Вони також терплячі та не схильні діяти імпульсивно. Тельці зраджують, коли їх не влаштовують стабільні стосунки.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки – надзвичайно мінливі особистості. Вони майстри маніпуляцій, люблять експериментувати, тому можуть шукати нові відчуття поза постійними стосунками. Їхня незалежність, прагнення до свободи і схильність швидко нудьгувати підвищують ризик зради.

Рак (21 червня – 22 липня)

Раки – дуже вірні партнери, відомі своєю чутливістю. Кожен день вони присвячують тому, кого люблять, і рідко піддаються спокусі. Уродженці знаку можуть піти на зраду тільки в тому випадку, якщо їх емоційні потреби не задовольняють.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви люблять бути у центрі уваги і хочуть, щоб ними захоплювалися. Вони також дуже прагнуть зачаровувати і спокушати. Їх зазвичай описують як вірних та відданих партнерів, але захоплення оточуючих може підштовхнути їх до зради.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діви відомі як перфекціоністи та дотримуються високих стандартів. Їм подобається тримати все під контролем, і вони схильні бути вірними партнерами, які рідко порушують своє слово. Однак вони стикаються з проблемами довіри, якщо хтось скривдив їх у минулому. У такому випадку зрада може статися, коли партнер неодноразово не виправдовує очікувань.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези зацікавлені в балансі у стосунках. При цьому вони товариські та привабливі, добре почуваються при флірті. Вони часто розриваються між прагненням до незалежності та потребою у спілкуванні. Це робить їх схильними до зради у важкі часи у стосунках. Якщо вони відчувають, що їх недооцінюють, то можуть шукати визнання за межами дому.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіон – дуже інтенсивний та темпераментний знак. Зазвичай вони ревниві стосовно свого партнера, можуть бути надзвичайно потайливими і неохоче розкривати свої почуття. Скорпіони зраджують лише тоді, коли відчувають, що у стосунках ними нехтують чи неправильно розуміють.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці надають великого значення своїй свободі. Їм подобається фліртувати, до чого вони ставляться як до розваги, але не враховують, що можуть спричинити неприємності. Вони зазвичай мають широке коло друзів і шанувальників, що полегшує подолання кордонів. Стрільці можуть зраджувати, якщо почуваються пригніченими або якщо партнер обмежує їх розвиток.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козероги дуже цілеспрямовані. Ризик зради зростає, коли він дає їм шанс здобути владу чи престиж.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолії цінують незалежність і мають глибоку потребу у свободі, яка змушує їх переходити від одних стосунків до інших. Вони можуть зрадити, коли почуваються занадто обмеженими у довгострокових стосунках.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби дуже чутливі, вони автоматично налаштовуються на емоції інших. Це пов'язано з ризиком того, що вони спокусяться кимось, хто може запропонувати їм втіху чи розуміння. Уродженці знаку зраджують, коли почуваються емоційно незадоволеними або коли хочуть уникнути труднощів довгострокових стосунків.

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