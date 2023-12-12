Що пили наші пращури: 5 цікавих фактів

Напої є невід'ємною частиною будь-якого застілля, і дуже цікаво дослідити, яким напоям віддавали перевагу наші українські пращури. Від алкогольних настоянок до безалкогольних смаколиків – UAportal розповідає про п'ять цікавих фактів про їхні вподобання щодо напоїв.

Відео дня

Давній шарм квасу

Перша письмова згадка про квас в Україні, датована 989 роком, проливає світло на його давнє походження. Однак українці вже насолоджувалися квасом задовго до цього.

За часів Київської Русі подібний напій, відомий як "сирівець", виготовляли з житнього хліба, солоду або житнього борошна. Квас не обмежувався хлібом, його також створювали з сезонних ягід, фруктів, квітів, буряка і навіть деревного соку.

Медовуха

Хоча горілка часто асоціюється з українськими традиціями, насправді вона була завезена з Росії. Натомість наші предки пили медовуху – чудовий напій на основі меду.

Виготовлена шляхом бродіння меду з розпареними шишками хмелю, медовуха витримувалася для досягнення різного рівня міцності. Українці шанували медовуху і вважали її незамінною під час святкових традицій середньовіччя.

Мушля – алкогольний медовий делікатес

Медовуха була не єдиним алкогольним напоєм на основі меду, яким насолоджувалися наші пращури. Вони також створювали мушлі, різновид медової настоянки.

Щоб приготувати цей ароматний напій, кип'ячену з медом воду з'єднували зі спиртованими ягодами з наливки. Суміш залишали бродити від 10 днів до двох тижнів, щоб вона набула алкогольного характеру.

Пиво без хмелю

Пиво, один з найдавніших напоїв, що вариться і вживається в Україні, спочатку не мало виразного смаку хмелю. Ранні сорти пива переважно складалися з проса або ячменю. Проте з плином часу солод і хміль поступово увійшли в процес пивоваріння.

Читайте також: Вийшла заміж всупереч матері: Топ-5 цікавих фактів про життя Лесі Українки

Історично виробництво пива процвітало в монастирях, де віддані своїй справі монахи варили улюблений напій. Навіть славнозвісні козаки долучалися до пивних традицій, час від часу варячи наваристі супи на хмелевому відварі.

Ряжанка – місцевий замінник кефіру

Молочні продукти займали важливе місце в давній українській культурі, адже кожна родина зазвичай вирощувала корів та кіз. Однак їхнє молоко перетворювали на спеціальну рідину, що мала особливі властивості.

Для створення цього корисного напою молоко кип'ятили в печі до тих пір, поки воно не стало парою. Після охолодження в нього додавали ложку сметани або вершків і ставили в тепле місце для заквашування. Протягом 10-12 годин виходив чудовий молочний напій.

Нагадаємо, ми розповіли, яке значення Тома Круза у кінематографі та як легенди про нього надихають майбутні покоління.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !