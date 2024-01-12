Що робити, якщо шумить комп'ютер: Корисні поради

UAportal підготував цінні поради, щодо усунення шуму під час роботи комп'ютера. Дізнайтеся, що можна зробити, аби комп'ютер тихо працював.

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Перевірте наявність пилу та сміття

Якщо комп'ютер шумить, насамперед потрібно перевірити, чи не накопичився в ньому пил і сміття. З часом ці частинки можуть забивати вентилятори та вентиляційні отвори, змушуючи комп'ютер працювати інтенсивніше і видавати більше шуму. За допомогою стисненого повітря обережно вичистіть пил з вентиляційних отворів, забезпечивши безперешкодний потік повітря.

Налаштування системних параметрів

Високе навантаження на процесор і одночасна робота декількох програм може призвести до того, що комп'ютер буде шуміти. Перевірте, чи не запущені непотрібні фонові програми або процеси, і закрийте їх, якщо вони не є важливими.

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Відстежуйте температуру апаратного забезпечення

Дуже важливо стежити за температурою внутрішніх компонентів комп'ютера, оскільки перегрів часто призводить до підвищення рівня шуму. Використовуйте програмне забезпечення для цього. Якщо помітите, що ці температури постійно високі, подумайте про оновлення системи охолодження або використання нової термопасти, щоб зменшити накопичення тепла і, як наслідок, знизити рівень шуму.

Професійне обслуговування

Якщо нічого не допомагає, зверніться за професійним обслуговуванням. Спеціаліст може діагностувати будь-які апаратні проблеми, які можуть спричиняти надмірний шум, і запропонувати рішення для їх усунення.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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