Що робити, щоб не утворювався лід у морозильній камері: корисні лайфхаки

Запобігання утворенню льоду в морозильній камері має важливе значення для ефективного функціонування. UAportal розповів про практичні лайфхаки, які допоможуть зберегти морозильну камеру без намерзання льоду.

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Відключення морозильної камери від мережі

Щоб запобігти утворенню льоду в морозильній камері, раз на кілька місяців її потрібно відключати від мережі та залишати до повного розморожування. Це допоможе розтопити лід, що утворився, і запобігти його накопиченню. Після того, як лід розтане, слід ретельно просушити внутрішню частину, перш ніж вмикати морозильну камеру назад у розетку.

Використання осушувача повітря

Осушувач допоможе знизити рівень вологості в навколишньому приміщенні, запобігаючи накопиченню надлишкової вологи всередині морозильної камери. Це буде особливо корисно, якщо морозильна камера розташована у вологому або сирому приміщенні.

Раніше UAportal розповідав, як часто потрібно міняти капці.

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