Число року народження визначить долю! Перевірте, хто потрапив до списку щасливчиків

Нумерологія з кожним роком стає дедалі популярнішою. Виявляється, число року народження має великий вплив на життя людини та перспективи успіху у різних сферах.

Деяким щасливчикам удача посміхнулася особливо – вони мають симпатію оточення і покликані вести за собою інших. Такі люди не бояться складних завдань - вони природжені керівники, які люблять ризик. З ними рідко трапляється щось погане.

Щоб зрозуміти, чи ви потрапили до списку щасливчиків, складіть всі цифри дати народження – це і буде "магічне" число дати народження. Наприклад, людина, що народилася 3 травня 1995 року, може дізнатися про своє число таким чином: 0+3+0+5+1+9+9+5=32. Далі 3+2=5. Відповідно до розрахунків, наведених вище, число долі буде 5.

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Число 1 характеризує особистість надзвичайної духовності та харизми, що має безліч ідей, енергії та натхнення.

Число 2 пов'язане з терпінням та акуратністю, такі люди завжди приймають обдумані та розумні рішення.

Число 3 поєднує товариських, веселих та комунікабельних людей, які люблять сяяти в компанії та дивувати новими ідеями.

Число 4 характерне для людей, що суворо дотримуються правил, порядок і організованість – їхнє друге ім'я.

Число 5 вказує на особистість, яка прагне веселощів, божевілля та свободи, любить ризик і спонтанність.

Число 6 характеризує людей із сильним, домінуючим характером, які часто займають керівні посади та люблять показувати свою перевагу над іншими.

Число 7 вказує на людей із сильно розвиненою інтуїцією та емпатією, вони зазвичай будують щасливі стосунки.

Число 8 тісно пов'язане з успіхом, такі люди відрізняються працелюбним характером, готові прийняти виклики та багато заробляють.

Число 9 означає закінчення певного етапу, такі люди повинні усвідомити, що не варто жити минулим.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.