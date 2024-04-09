Чотири знаки зодіаку цінують гроші більше, ніж кохання: ось хто у списку

Деякі люди – типові матеріалісти, які люблять гарні та дорогі речі. Вони обожнюють оточувати себе розкішшю, хвалитися своїми досягненнями і цінують гроші більше, ніж кохання. За словами астрологів, йдеться про Тельців, Дів, Терезів та Стрільців.

Овен

Неконтрольовані витрати часто зводять Тельця з розуму. Це егоїстичний знак зодіаку, зосереджений виключно на собі. Він любить смітити грошима, але тільки за умови, що вони призначені для його забаганок. Овен дуже спритний і вміє піднятися до фінансових висот. У компанії він вихваляється тим, скільки предметів розкоші у нього вдома. Кохання для нього – інвестиція, тому він шукає того, з ким зможе примножити свій статок. Це головний критерій під час пошуку своєї другої половинки.

Діва

Діва відома тим, що любить мати заощадження на так званий чорний день. Коли гроші закінчуються, вона звинувачує всіх довкола. Два не витрачає гроші на те, що не потрібне для її життя. Однак може вказати на недавні витрати свого партнера і вважати їх абсолютно безглуздими. Вона збирає всі квитанції та використовує їх як аргумент у суперечках про гроші.

Терези

Терези люблять робити собі дорогі подарунки, але як тільки бачать, що стиль поведінки партнера схожий, швидко нападають і не хочуть чути жодних пояснень. Уродженці знаку переконані, що тільки вони гідні спільних фінансів. Їх зовсім не цікавлять потреби інших.

Стрілець

Стрілець витрачає гроші на дорогий одяг, електронні гаджети та часті поїздки. Він любить бути на високому рівні і не переймається тим, що хтось вважатиме його матеріалістом або егоїстом. Стрілець глухий до благань своїх близьких, які стурбовані тим, що він живе не за коштами. Якщо він відчуває, що хтось надто підштовхує його до зміни поведінки, без вагань виключає його зі свого життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.