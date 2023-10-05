Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни в жовтні: вони отримають багато грошей

Жовтень стане часом змін для чотирьох уродженців зодіакального кола, на які чекає великий фінансовий успіх. Їм потрібно бути відкритими до нових пропозицій, щоб не проґавити можливості, подаровані долею. За словами астрологів, у списку щасливчиків Діва, Козеріг, Водолій та Рак.

Діва

Діви у жовтні відчують приплив нової енергії. Це буде найкращий час для реалізації мрій та досягнення успіху у всіх сферах життя. Уродженці знаку зможуть зробити кар'єрний ривок та значно збільшити свої доходи. Вони весь час кудись бігтимуть, перевірятимуть нові пропозиції та підписуватимуть контракти. Те, як вони розпорядяться отриманими коштами, принесе свої плоди найближчим часом. Ефект перевершить очікування.

Козеріг

Козероги у жовтні теж не скаржатимуться на нестачу грошей. Хоча останні тижні на роботі були важкими, незабаром вони отримають заслужену винагороду. Їхня цілеспрямованість і організаторські здібності в черговий раз допоможуть досягти успіху. Готуйтеся до зустрічі, під час якої ви почуєте не лише багато добрих слів про себе, а й ту суму, яка ще не сплачувалася за вашу роботу. Це буде дуже приємний сюрприз.

Водолій

Для Водоліїв жовтень стане часом нових вражень та змін, але вони повинні пам'ятати, що є конкретна мета, якої потрібно прагнути. Вже в середині місяця їх старання будуть гідно оцінені. Один банківський переказ на ваш рахунок перевершить усі очікування. Але це ще не все. Також є ймовірність, що Водолії отримають щедрий подарунок від когось із близьких.

Рак

До списку щасливчиків другого місяця осені також потрапили Раки. Давно вони із таким задоволенням не перевіряли свій банківський рахунок. Уродженці знаку отримають не лише винагороду за раніше виконані завдання, а й подарунок чи премію, на які не розраховували. Удача посміхнеться їм тоді, коли вони найменше цього чекають. Пам'ятайте, іноді варто порушити правила і зробити те, що дійсно принесе задоволення, наприклад, вирушити в подорож.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.