Чесність – не їхня сильна сторона! Названо знаки зодіаку, які люблять усе 'прикрашати'

Деякі люди прагнуть здобути авторитет за будь-яку ціну і пускають у хід усі засоби. За словами астрологів, чесність не є сильною стороною Тельців, Скорпіонів та Риб.

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Телець

Телець вміє виглядати експертом у всіх сферах. Він завжди говорить так, щоб ніхто не ставив під сумнів його слова. Лише через деякий час шило вилазить з мішка, але міняти щось вже пізно. Проте Телець не виходить із себе і часто відмовляється чи звинувачує у невдачах інших людей. Він робить це настільки переконливо, що, знову ж таки, ніхто не ставить під сумнів його слова. Досить часто

Скорпіон

Скорпіон чудово грає на емоціях і таким чином намагається змусити своїх близьких підкорятися. Багато людей співчують його жахливо важкій життєвій ситуації та безкорисливо допомагають. І навіть коли вони дізнаються, що всі нещастя надумані, вони однаково намагаються це виправдати чи захистити від наслідків. Скорпіон хоче, щоб світ обертався навколо нього, але почувається нещасним і самотнім.

Риби

Риби мають надзвичайно яскраву уяву і можуть тут же вигадувати неймовірні історії. Вони зовсім не звертають уваги на слова, часто спотворюють їх зміст або додають те, чого не знають. Уродженці знаку дивуються, коли деякі люди звинувачують їх у навмисному введенні в оману. Якщо хтось говорить про невідповідність у словах, вони ображаються. Однак Риби вірні своїм друзям і ніколи не відмовлять у допомозі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.