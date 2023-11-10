'Чорна душа': названо п'ять знаків зодіаку з найбільш негативною енергетикою

Деякі люди мають таку важку енергетику, що з ними навіть складно перебувати поруч. Може виникати почуття тривоги, головний біль та депресивні настрої. Крім того, вони можуть бути жорстокими та мстивими. За словами астрологів, йдеться про Дів, Козерогів, Раків, Скорпіонів, Близнюків.

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Діва

Дівам не вистачає ввічливості у деяких ситуаціях, і ці люди часто стають ініціаторами конфліктів. Своїми словами та діями вони легко можуть довести інших до нервового зриву. Астрологи вважають, що Діви є енергетичними вампірами.

Козеріг

Козеріг, як і Діва, може бути дуже нетактовним. Навіть під час звичайної розмови з цими людьми ви можете нервувати. Відбувається це тому, що Козероги будь-яку тему намагаються зробити негативною. І вони рідко запитують, як справи у їх близьких. Здебільшого вони цікавляться лише собою.

Рак

Дуже важливо правильно підібрати слова, спілкуючись із Раками. Будь-яка невірна чи неточна фраза може обернутися величезним скандалом. Крім того, Раки часто, щоб зберегти свою "важливість" в очах оточуючих, схильні створювати проблему на рівному місці – а також щоб бути поміченими і позбавлятися негативу, що накопичився.

Скорпіон

Ці люди – тирани. Якщо хтось перейде їм дорогу, вони обов'язково помстяться, навіть якщо це сталося ненавмисно. Уродженці знаку стають найстрашнішими ворогами. І саме у цій сфері вони виявляють свої "вміння" на 100%.

Близнюки

Про Близнюків можна було б сказати – люди без серця. Їм дуже легко принизити будь-яку людину, яка виявиться у них на шляху або зробить щось, що їм не подобається. При цьому поблажки для них майже неможливі, бо вони самі ніколи не знають чого хочуть!

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.