Бурхливий роман чи розлучення: любовний гороскоп на осінь 2023 для всіх знаків зодіаку

Осінь 2023 року може стати часом змін для багатьох уродженців зодіакального кола. Але якщо одні знайдуть любов і почнуть будувати гармонійні стосунки, іншим загрожує розставання. Астрологи розповіли детальніше, на що чекати всім знакам зодіаку.

Овен

Стріла кохання вразить самотніх Овнів на початку жовтня. Принаймні вони так подумають. Однак флірт – це не кохання на все життя, а добрий початок. Для побудови міцних стосунків доведеться навчитися шукати компроміси.

Телець

Тельці можуть розраховувати на чудовий час у стосунках із другою половинкою. Не буде жодних приводів для скандалів, а лише радість та порозуміння.

Близнюки

Самотні Близнюки зустрінуть свою другу половинку наприкінці жовтня. Але важливо не прогаяти шанс, подарований долею. Тож будьте відкриті до знайомств, щастя – поряд!

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Рак

Ракам слід бути обережними і не змішувати роботу та особисте життя. Бурхливий роман із колегою може завершитися сумно, та ще й нашкодити кар'єрі.

Лев

Леви восени припинять серйозні стосунки і лише тоді дізнаються справжнє обличчя своєї другої половинки. Це лише підтвердить, що рішення розлучитися було правильним.

Діва

Восени Дівам захочеться відпочити від стосунків, і це буде гарним рішенням. Вони зможуть подивитися на багато речей по-іншому. Не виключено, що вони познайомляться з кимось, хто змінить їх погляд на кохання.

Терези

Терезам необхідно задуматися про свої стосунки. Якщо вони помітять, що друга половинка вже давно до них байдужа, то треба щось змінювати або розлучатися.

Скорпіон

Скорпіони мають шанс на чудовий роман. Осінь – ідеальний час для флірту та знайомства зі своєю другою половинкою. Скорпіони проводитимуть довгі вечори у дуже цікавій компанії.

Стрілець

Романтична натура Стрільців дасть себе знати восени. Більше зустрічей, прогулянок, обіймів – це саме те, що потрібно уродженцям знаку. Самотні нарешті знайдуть любов.

Козеріг

Перед Козерогами стоїть непросте завдання: їм доведеться довести своїм партнерам, що вони їм небайдужі. Уродженці знаку надто багато часу приділяли роботі, забувши про другу половинку.

Водолій

Старе кохання не іржавіє, ось що обов'язково скажуть жінки-Водолії у найближчому майбутньому. Однак варто пам'ятати, що в ту саму річку не можна увійти двічі. Перш ніж вступати у стосунки, необхідно добре подумати, чи вони цього хочуть.

Риби

Рибам слід бути обережними із романом на роботі. Вони привернуть чиюсь увагу та відчують себе особливими. Однак знайти баланс між роботою та особистим життям буде важко.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.