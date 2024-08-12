Буде дуже складно: три знаки зодіаку чекають великі проблеми в серпні

Серпень 2024 року буде складним періодом для трьох уродженців зодіакального кола через ретроградний Меркурій. Він серйозно вплине на рішення, що може спричинити хаос. За словами астрологів, у зоні ризику Овни, Близнюки та Козороги.

Овен

Овни пережили виключно насичені тижні, але не готові зупинятися – ще мають амбітні плани. Уродженці знаку розпочали одразу багато проєктів, але їм не вдасться впоратися з усіма поставленими задами. Незважаючи на старанну роботу, Овни відчують, що земля йде з-під їхніх ніг. Ретроградний Меркурій принесе їм великі проблеми, які торкнуться всіх сфер життя – від роботи до стосунків.

Близнюки

Комунікабельні Близнюки люблять виклики, пригоди та використовують кожну можливість, подаровану долею. Уродженцям знаку подобається бути у центрі подій, але серпень зруйнує їхні плани. Близнюки ухвалять невірні рішення, що загрожує їм втратою великої суми грошей Ретроградний Меркурій зробить Близнюків ще більш імпульсивними, і вони зроблять вчинки, про які гірко шкодуватимуть.

Козоріг

Обережні Козороги раптом втратить пильність, побачивши нові перспективи та можливості. Але вони можуть стати жертвами обману, колеги почнуть будувати підступи за спиною. Амбіції та бажання підкорювати вершини зіграють із Козорогами злий жарт – вони ризикують втратити те, що мали. Зіткнувшись із жорсткою критикою та провалом планом, Козороги відчують себе втомленими та виснаженими. Їм справді потрібен відпочинок.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.