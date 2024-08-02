Буде багато проблем! Серпень зруйнує плани трьох знаків зодіаку

Серпень 2024 року буде відзначений ретроградним Меркурієм, який вплине на рішення, які ми приймаємо. За словами астрологів, останній місяць літа буде сповнений тривог, проблем у стосунках та загального хаосу для Овнів, Близнюків та Козорогів.

Овен

Останні кілька тижнів для Овнів були виключно насиченими, але вони не мають наміру зупинятися. Уродженці знаку розпочали багато проєктів, але не зможуть їх успішно реалізувати. На жаль, період із 6 по 29 серпня буде вкрай важким.

Ретроградний Меркурій, який порушує спілкування, може викликати великі проблеми. Люди, з якими працюють Овни та які їх оточують, можуть мати нещирі наміри. Уродженці знаку ризикують зіткнутися з обманом, тому слід уважно ставитися до обіцянок інших і аналізувати кожну пропозицію.

Близнюки

Близнюки, які зазвичай сповнені енергії та життєвої сили, люблять виклики, пригоди та використовують будь-яку можливість, зіткнуться з несподіваними проблемами. Уродженці знаку звикли бути в центрі подій, вони дуже потребують визнання, прагнуть компліментів та вдячності. Але раптом вони можуть втратити віру в себе.

Ретроградний Меркурій, який розпочнеться 6 серпня і триватиме майже до кінця місяця, спонукає Близнюків до недбалого підходу до багатьох справ, що може спричинити неприємності. Їм необхідно навчитися смиренню та прийняттю більш мудрих та обдуманих рішень. Спонтанність має свою чарівність, але в повсякденному житті потрібно твердо стояти на землі.

Козоріг

Обережні та працелюбні Козороги можуть досягти буквально будь-якої мети, якщо захочуть. Уродженці знаку зазвичай відкидають усе, що може перешкодити успіху, якщо перед ними відкриваються нові перспективи і можливості. Але на цей раз все піде не так.

На жаль, оточуючі можуть побачити багато речей у зовсім іншому світлі. Амбіції Козорогів та бажання підкорити нові вершини можуть роздратувати інших, і оточуючі почнуть вставляти палиці у колеса уродженцям знаку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.