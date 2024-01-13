Бояться, що їм розіб'ють серце! Названо шість знаків зодіаку, які часто обирають самотність

На щастя в особистому житті впливає безліч факторів, і знак зодіаку – один із них, стверджують астрологи. За їхніми словами, деякі уродженці зодіакального кола тяжко справляються із душевним болем. Замість віддатися почуттям, вони вибирають самотність через страх бути відкинутими. Ось про кого йдеться!

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Козоріг

Козороги зазвичай дуже лояльні та відповідальні у стосунках. Розбите серце може стати для них важким життєвим досвідом. Тому вони можуть віддати перевагу самотності, що менш болюче для представників цього знаку.

Риби

Риби схильні до глибоких емоційних переживань, і розбите серце може зруйнувати їхнє життя. Уродженцям знаку дуже важко вибратися із глибини своїх страждань. Іноді це справді неможливо.

Телець

Телець цінує стабільність та комфорт у стосунках. Якщо одного разу уродженцям знаку розіб'ють серце, вони будуть обережні і ніколи більше не наступлять на ті самі граблі у майбутньому. Ризик не для Тельців – уродженці знаку віддадуть перевагу самотності.

Рак

Раки дуже чутливі та глибоко переживають розчарування в інших людях. Розбите серце для них – особливо тяжкий тягар. У деяких випадках це так травматично, що уродженці знаку відмовляються будувати нові стосунки.

Терези

Терези прагнуть гармонії у стосунках, і розрив може виявитися для них занадто важким і травматичним. Вони довгий час залишаються самотніми, щоб не зазнати знову тих самих страждань.

Скорпіон

Скорпіони дуже серйозно ставляться до стосунків, і розбите серце може залишити глибокі емоційні шрами. Ці рани, звичайно, згодом загояться, але завжди нагадуватимуть про негативний досвід. Він не погодяться повторити щось подібне ще раз за жодних обставин.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.