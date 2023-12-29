Великі гроші чи кохання? П'яти знакам зодіаку казково пощастить у 2024 році

Багато хто з нас з надією дивиться на 2024 рік. Чи відбудуться великі зміни, чи вдасться досягти успіху у професійній, фінансовій сфері та коханні? Астрологи вже мають відповідь. За їхніми словами, головними щасливчиками стануть Близнюки, Овни, Риби, Скорпіони та Козероги.

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Близнюки

2024 рік – гарний час для початку власної справи. Зірки вказують, що не варто чекати надто довго. Саме сприятливе розташування небесних світил у січні зробить успішними починання.

Овен

Зірки вказують на те, що самотні Овни в січні відчують метелики в животі. Ймовірно, це буде людина, з якою ви познайомилися наприкінці грудня або зустрінетеся одразу на початку нового року.

Риби

Рибам, любителям азартних ігор, у січні нарешті посміхнеться удача. Вигідне розташування зірок та планет збільшить ваші шанси на перемогу.

Скорпіон

Не нехтуйте тренуваннями у січні! Щоденна фізична активність не тільки підтримає ваш імунітет та покращить фігуру – є велика ймовірність, що саме там ви зустрінете свою другу половину.

Козоріг

На початку нового року начальник нарешті погодиться на давно узгоджене підвищення. На Козорогів чекає кар'єрний зліт, зростання доходів та нові привабливі перспективи. Такі можливості упустити не можна.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.