Великий успіх чи біди? Повня 25 березня переверне життя деяких знаків зодіаку

Повня у березні, яку називають Черв'ячним Місяцем, – час змін, які можуть перевернути наше життя з ніг на голову, стимулювати творчість та відкрити очі на нові можливості. За словами астрологів, це явище найбільше зачепить деякі знаки зодіаку!

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Для Тельців, Раків, Лквів і Дів березнева повня буде дуже сприятливою. Це змусить ці знаки зодіаку відчути значний приплив енергії, розвинути свої захоплення, розширити світогляд і дослідити світ.

Телець

Телець – організована людина, для якої сім'я та будинок відіграють величезну роль. У березні він відчує сильне бажання змін і спробує зосередитись на своїх власних потребах, а не на потребах своєї сім'ї. Результатом цих роздумів стане безліч цікавих речей, які позитивно вплинуть на атмосферу вдома.

Рак

Рак прагматичний, але романтичний і часто захоплюється почуттями. У весняну повню раптові сплески та емоційні дії стануть ще більш інтенсивними. Спонтанна купівля квитків на літак опівночі або відправка резюме на нову роботу – це про Рака. У березні він почне діяти ще імпульсивніше, але теж відповідно до своєї природи. І, всупереч видимості, це принесе йому успіх.

Лев

Лев – енергійна людина, яка любить контролювати реальність та планувати її на багато місяців уперед. У березні він матиме багато можливостей для цього, адже на нього буде покладено відповідальність за планування поїздок, виїздів та заходів у календарі всієї родини. Він чудово впорається з цією роллю, і вона принесе йому таке задоволення, що він захоче більшого. Додаткова робота, яка втілить ваші мрії в реальність? Чому ні! У березні Леви матимуть крила.

Діва

Повня також принесе зміни у добробуті Дів. Ці розважливі та ощадливі люди раптом відчують себе некомфортно у своєму житті. Вони переконаються, що даремно витрачають час через свою замкнутість і що настав час глянути в обличчя життю. Діви вирішать щось змінити, але це будуть не малі зміни: як тільки Діви почнуть діяти, ефект буде тотальним. Нова професія, зовсім інше навчання, вивчення іноземної мови? Це буде гарний час для цього знаку зодіаку, який принесе добрі плоди.

Особливо слід остерігатися березневої повні двом знакам: Рибам і Терезам. Люди, народжені під знаком Риб, навесні відчують сильний негатив. Вони дізнаються про правду, яка стане для них ударом.

Терезам, у свою чергу, доведеться протистояти комусь зі свого найближчого оточення. Це буде непросте завдання, адже досі вони думали, що можуть розраховувати на доброту та довіру цієї людини. Однак коли виявиться, що це не так, вони відчують велике розчарування і їхні страждання перетворяться на гіркоту. Настав час переглянути своє коло друзів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.