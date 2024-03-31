Поєднані небесами! Названо найкращі пари за знаком зодіаку

Знак зодіаку є ключем до сумісності з іншими у любовних стосунках, стверджують астрологи. За їхніми словами, найкращими союзами можна назвати 13 пар, які благословенні небесами.

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Овен та Водолій. Сумісність: 100%

Овну та Водолію ніколи не буде нудно разом, що робить їх союз дуже цікавим та життєздатним протягом багатьох десятиліть після весілля. Це той рідкісний випадок, коли люди цілком гармонійно можуть створити спільний сімейний бізнес та не зіпсувати особисті стосунки.

Телець та Рак. Сумісність: 93%

Вони відчувають приховані потреби та бажання один одного. Телець і Рак можуть похвалитися тісним фізичним та емоційним зв'язком. Ці знаки по-справжньому прив'язані один до одного.

Близнюки та Козоріг. Сумісність: 97%

Ці знаки мають феноменальний духовний зв'язок, завдяки якому вони відчувають свого партнера навіть на відстані. На другому побаченні їм здається, що вони знали один одного завжди.

Рак та Риби. Сумісність: 90%

Ці знаки знаходяться на одній хвилі, обидва добре розуміють один одного і пишаються своєю здатністю будувати міцні стосунки. Їм не доводиться підлаштовуватися під забаганки партнера, адже обидва схожі. Вони добре ладнають, тому що об'єктивно оцінюють свого партнера, а також вміють поставити себе на місце іншого та піти на компроміс.

Лев та Стрілець. Сумісність: 100%

Ці знаки люблять життя, себе та пригоди, і на цій підставі вони об'єднуються і складають прекрасну та міцну пару. І Лев, і Стрілець поблажливі, їм легко ладнати через схожі смаки і принципи.

Діва та Телець. Сумісність: 92%

Тихі та практичні, ці знаки швидко знаходять спільну мову. Стосунки між ними нагадують швидше повільний вальс, ніж пристрасне танго, без якого обидва можуть обійтися. Саме про таке кохання йдеться у казках – "…і жили вони довго та щасливо".

Терези та Близнюки. Сумісність: 93%

Стосунки між цими знаками високі, поетичні та засновані на інтелектуальному спілкуванні. Вони закохуються не у зовнішність один одного, а почуття гумору та харизму. Вони вірні друзі, які діляться зі своїм партнером усіма своїми секретами.

Скорпіон та Рак. Сумісність: 91%

Іноді, коли дві пристрасні люди утворюють союз, їхня любов горить яскраво, але ненадовго. Однак якщо один із них Скорпіон, а інший Рак, такий союз може бути ідеальним. Їм не обов'язково розважати один одного, достатньо мовчати і бути поруч.

Стрілець та Овен. Сумісність: 92%

Ці шукачі пригод чудово уживаються разом, хоча також мають упертий, а іноді й запальний темперамент. Ця пара може впоратися із найважчими життєвими проблемами, якщо вони поряд і підтримують одна одну.

Козоріг та Телець. Сумісність: 89%

Ці двоє дуже люблять один одного і неймовірно пристрасні. Між цими двома знаками існує хімія, якої немає в жодній іншій астрологічній парі. Їх також поєднують надійність, терпіння, довіра, працьовитість та цілеспрямованість.

Водолій та Близнюки. Сумісність: 95%

Цей союз здатний дивувати. Обидва не прагнуть бути зрозумілими іншими, адже для них головне – порозуміння та ясність у стосунках із партнером. Саме вони закохуються з першого погляду і можуть одружитися вже за кілька тижнів після знайомства. Обидва не бояться ділитися один з одним своїми неймовірними ідеями, бо відчувають надійне плече партнера.

Риби та Скорпіон. Сумісність: 100%

Ці знаки дуже тонко та інтуїтивно відчувають один одного, завдяки чому майже ніколи не сперечаються. Іноді здається, що вони читають думки одне одного. Вони також не бояться бути надмірно романтичними та демонструвати свої почуття одне до одного.

Терези та Лев. Сумісність: 95%

Терези, як представники повітряного знаку, добре контактують не тільки з іншими повітряними стихіями, але й здатні запалити представників вогненної стихії. Особливо Левів, готових стати другою половиною. Зазвичай це дуже незабутні, оригінальні пари, що привертають увагу на вечірках і здатні скласти відмінний тандем.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.