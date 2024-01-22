Стережіться! Чоловіки цих чотирьох знаків зодіаку грають на почуттях жінок

Кожен вічний холостяк має свій "червоний прапор". Тельці дуже вперті, а Овни запальні. Є й чоловіки, які уникають стосунків: вони бояться зобов'язань та відповідальності та воліють короткострокові романи. За словами астрологів, грають на почуттях жінок чоловіки Близнюки, Терези, Стрільці та Водолії.

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Близнюки (21 травня – 22 червня)

Близнюки балакучі і вимагають постійної розумової стимуляції. Чоловіки цього знаку зодіаку вплутуються в швидкоплинні інтрижки і для різноманітності люблять завести одразу кілька коханок. Вони змінюють жінок залежно від настрою і швидко втрачають інтерес, коли їхнє особисте життя стає рутинним. Коли ви їм набриднете, вони без особливих роздумів перейдуть до нового об'єкта бажання.

Терези (22 вересня – 23 жовтня)

Терезами керує Венера, богиня кохання. Незважаючи на те, що такий чоловік не хоче завдати вам шкоди, він не може припинити фліртувати з усіма, хто трапляється йому на очі. Чоловік-Терези – майстер гарного першого враження. Йому приваблювати нових прихильниць, тому він завжди буде з вами милий. Він прикидається неодруженим і чекає "тієї самої", але насправді ходить на безліч побачень. Не обманюйтеся зовнішністю.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Знайомство зі Стрільцем від початку цікаве. Поруч із ним не буде нудно, цей волелюбний вогненний знак любить залишатися непередбачуваним. Але він вважає за краще, щоб романтика була короткою і швидкоплинною. Його жахає думка про те, щоб жити разом, одружуватися, заводити дітей і ухвалювати спільні рішення. Стрілець швидко втратить інтерес, коли відчує, що ви надто захоплюєтеся ним.

Водолій (21 січня – 22 лютого)

Водолій – знак зодіаку, відсторонений від емоцій. Хоча він дбає про своїх близьких, йому важко говорити про почуття. Чоловік-Водолій не знає, що таке кохання, але має довгий список потенційних коханок. З'являється та зникає? На жаль, така поведінка свідчить про її байдужість до вас. Не чекайте на наступне повідомлення. Мабуть, ви не з тієї ж казки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.