Стережіться їх! Названо знаки зодіаку, які заздрять успіху інших

Деякі люди відрізняються двуликістю – вони можуть вдавати, що радіють успіху інших, а насправді заздрять чорною заздрістю. За словами астрологів, мова йде про Тельців, Дів та Козорогів. Читайте детальніше!

Телець

Практичні Тельці люблять красиві речі, і якщо хтось має найновіший телефон або робить іншу покупку, заздритимуть. Уродженці знаку не заспокояться, доки не дістануть щось подібне. Іноді це дуже втомлює Тельців, адже вони постійно живуть у гонці за успіхом оточуючих, упускаючи можливості, що відкриваються перед ними.

Діва

Діви – дуже амбітні особи, які постійно прагнуть підкорювати нові вершини. Уродженців знаку буквально кривдять чужі здобутки, особливо тоді, коли інші одержують щось без жодних зусиль. У такі моменти Діви можуть перетворитися на центр негативної енергії. Однак заздрість має і свій позитивний бік у житті цих людей – у результаті вони ніколи не сидять склавши руки, бо завжди чогось прагнуть.

Козоріг

Працьовиті Козороги ведуть відносно мирний спосіб життя і рідко роблять капості. Вони ставлять собі мету і планомірно йдуть до неї. Однак у уродженців знаку прокидається заздрість, коли хтось інший швидше за них досягає мети. Цей факт дуже ображає Козорогів, але, як і у випадку з Дівами, мотивує їх швидше рухатися до своєї мети.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.