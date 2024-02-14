Стережіться їх! Названо найзліші знаки зодіаку, здатні на страшні вчинки

Усі мають негативні риси характеру, які особливо сильно проявляються за певних обставин. Проте астрологи стверджують, що найзлішими можна назвати п'ять знаків зодіаку.

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Скорпіон

Він має потенціал стати зрілим знаком зодіаку, але його темна сторона руйнує все. Скорпіон славиться своєю мстивістю і має сильну потребу у контролі та владі. Він не прощає жодної образи, оскільки на несвідомому рівні ним керує гординя. Коли він злиться, нападає, завдаючи удару в спину.

Козоріг

Він надто прив'язаний до свого напруженого графіка, щоб помічати інших. Це найвідповідальніший знак зодіаку, але коли його почуття матеріальної безпеки чи суспільний імідж перебувають під загрозою, ми дізнаємося про його вкрай авторитарний характер і безжалісність. Козоріг захищає свої аргументи, не терплячи опозиції, і може піти по головах.

Овен

Його можна любити за прямоту та діловитість, але не можна заперечувати, що він не чутливий і агресія – його друге ім'я. Овен керується інстинктами та спочатку робить, потім думає. Його егоїзм та сліпуче бажання перемогти означають, що він часто закритий для погляду іншої сторони. Крім того, Овен безжальний.

Терези

Терези – останній знак зодіаку, якого можна запідозрити у підлості. Ввічливий, культурний, елегантний. І все ж! Уродженці знаку можуть бути дуже злими та здатні на страшні вчинки, якщо їхні почуття зачеплені. Вони не пробачать кривдника і зроблять все для відновлення справедливості такою, якою бачать її самі.

Рак

Він відрізняється своєю емоційністю і не можна заперечувати, що є найбільш жалісним знаком зодіаку, але широкий спектр емоцій, які йому доводиться стримувати, означає, що він іноді втрачає над ними контроль. Рак може бути впертим, заздрісним, ревнивим та непоступливим. Коли він захищає своє почуття безпеки, зносить все на шляху.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.