Стережіться! Чотири знаки зодіаку стануть жертвами пліток у лютому

Лютий виявиться непростим місяцем для чотирьох уродженців зодіакального кола, які ризикують стати жертвами пліток. За словами астрологів, загроза нависла над Тельцями, Раками, Терезами та Стрільцями!

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Телець

Телець зіткнеться з несприятливою думкою про себе. Якась людиеа заздрить його успіху і почне розпускати про нього чутки. У них не буде ні грама правди, але якщо їх кинути на сприятливий ґрунт, то наслідки неприємно здивують. Це буде справжнім випробуванням, але вже в середині місяця Телець дізнається, хто його справжній друг.

Рак

Доля готує для Рака найбільше випробування. Близька людина відчує загрозу з боку його становища і намагатиметься зробити все, щоб зірвати його плани. Раку буде боляче, адже про нього почнуть поширювати чутки. Якщо потраплять у чутливу точку, це може призвести до відкритого конфлікту та пробудити у Раку прагнення помсти.

Терези

Терези отримають удар прямо в серце і в найнесподіваніший момент. У лютому з'ясується, що людина, яку вони вважали своїм найкращим другом, не має добрих намірів. Більше того, вона довгий час зводила наклеп за її спиною. Для Терезів це буде непростий час. Якщо уродженці знаку зроблять правильні висновки та критично подивиться на ситуацію, таке більше ніколи не повториться.

Стрілець

Стрілець потрапить у біду, а крім того, йому доведеться боротися зі чутками про себе. Це буде неспокійний час і може здатися, що виходу немає. Однак, на свій подив, він отримає допомогу від свого ворога. Виходить, що загальний опонент поєднує більше, ніж попередні суперечки. Якщо Стрілець прийме пропозицію, це стане початком чудової дружби.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.