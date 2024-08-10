Біди обійдуть їх стороною! П'ять знаків зодіаку можуть не боятися ретроградного Меркурія у серпні

Ретроградний Меркурій до 28 серпня принесе багато випробувань, але вони повністю обійдуть стороною п'ять знаків зодіаку. За словами астрологів, уникнути проблем можуть Тельці, Діви, Скорпіони, Козороги та Водолії.

Телець

Практичні та терплячі Тельці завжди приймають виважені рішення – і це стане запорукою їхнього успіху у серпні. Уродженці знаку можуть не боятися неприємних наслідків ретроградного Меркурія. Вони зазвичай намагаються не піддаватися меланхолії і зберігати гармонію в собі навіть у найскладніших ситуаціях. Вони мають усі шанси не лише пережити ретроградний Меркурій без проблем, а й покращити своє фінансове становище.

Діва

Дівам пощастило удвічі, а може, навіть утричі, адже їх покровителем є Меркурій. Уродженці знаку почуватимуться у безпеці навіть у найважчі дні. Завдяки аналітичному мисленню, їм вдасться швидко та чітко знаходити вирішення проблем та контролювати свої емоції. Це стане запорукою успіху на роботі.

Скорпіон

Скорпіони, інтуїції яких можна тільки позаздрити, вміють "читати" знаки долі і слідувати поклику свого серця, що дозволяє їм зберігати гармонію із собою і не вплутуватися в конфлікти з оточуючими. Ретроградний Меркурій не принесе їм особливих проблем. Вміння швидко адаптуватися до змін допоможе їм впоратися з тим, що відбувається, і залишатися вірними собі.

Козоріг

Раціональні Козороги відрізняються практичністю та працьовитістю. Уродженці знаку вміють твердо стояти на ногах і не бояться заявляти про свої амбіції оточуючим. Іноді вони здаються надто принциповими та дріб'язковими, але це дозволяє їм не боятися труднощів і брати на себе відповідальність навіть у найважчі дні ретроградного Меркурія.

Водолій

Оригінальні Водолії покладаються лише на свої сили та вміють оцінювати те, що відбувається навколо. Вони швидко пристосовуються до різних поворотів долі, не втрачаючи впевненості у собі. Незважаючи на те, що стрес все одно час від часу бере гору, Водолії намагаються не робити поспішних дій і вже точно не дозволять повсякденним неприємностям звести їх з розуму.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.