Астрологічні скандали: три пари знаків зодіаку, які ніколи не будуть разом

При плануванні подальших стосунків ми не часто замислюємося стосовного того, до якого знаку зодіаку належить наш партнер. Проте астрологи кажуть про те, що перш ніж заводити нові стосунки, краще перевірити, що віщують зірки.

Адже відомо про те, що з деякими знаками зодіаку краще не зв'язуватися, адже у пар із цими знаками зодіаку складаються найгірші стосунки. Тому варто не забувати про те, що існують знаки зодіаку, які, як відомо, роблять стосунки бурхливими та сповненими напруги, пише GK 24 .

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КОЗЕРОГ І ОВЕН

Добре виховані й розважливі Козероги найменше сумісні з імпульсивним, нетерплячим Овном. Овен схильний протистояти будь-яким авторитетам, тому у відносинах з ними Козероги, які люблять контроль і відповідальність, можуть відчувати тривогу і стрес. Життя з партнером-Овном вимагатиме багато терпіння, спілкування та компромісу. Для здорових відносин Козеріг-Овен важливо бути відкритим, чесним і турботливим.

ВОДОЛІЙ І ДІВА

Енергійний і незалежний Водолій може зіткнутися з люто впертим і власницьким Тельцем. Телець дотримується традицій і дуже практичний, з чим може бути важко впоратися дуже впертому і прогресивному Водолію. Хоча Водолії можуть розуміти, наскільки важливо висловлювати свої думки та почуття, вони зазвичай роблять це, тримаючи іншу людину на відстані та не розкриваючи їй своїх справжніх емоцій.

Тим часом Тельці, незважаючи на всю їхню впертість, є надзвичайно відданими та надійними партнерами, що робить їх ідеальним партнером, якому можна по-справжньому відкритися. Водолій і Телець можуть створити ідеальні стосунки, якщо їм вдасться зустрітися десь посередині.

РИБИ І БЛИЗНЮКИ

Артистичні та інтуїтивно зрозумілі, Риби можуть мати труднощі з розумінням свого партнера Близнюків. Для Риб Близнюки часто дуже приголомшливі. Риби дуже чутливі до потреб, бажань та емоцій інших - або принаймні намагаються бути такими. Близнюки відомі тим, що часто роблять щось інше, ніж те, що вони говорять. У Близнюків може скластися враження, що їх партнер Риби не розуміє, що вони мають на увазі. Особливо важко і болісно це дається турботливим Рибам. Людям цього знаку знадобиться багато рішучості у стосунках з Близнюками, але в кінцевому підсумку ця пара може допомогти один одному виявляти найкраще один в одному.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про три знаки зодіаку, які швидко набирають вагу.

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