Астрологічні лідери: топ-директорів за знаками зодіаку

Коли людина досягає успіху і займає певне положення, її біографію прискіпливо вивчають з багатьох сторін, в тому числі і з боку астрології. Нещодавно було проаналізовано список найкращих генеральних директорів у 2024 році і результат виявився доволі цікавим.

Дослідники, які перевірили публічні профілі та біографії компаній, виявили, що в цьому списку лідерів домінують три знаки зодіаку. Про це йдеться у матеріалі видання New York Post .

Читайте також: Хто ж знаків зодіаку любить сперечатися найбільше

Лев

Виявилося, що представники цього знаку зодіаку складають левову частку генеральних директорів. Астрологи кажуть, що цей знак асоціюється з королівською владою, він свідчить про те, що Лев стане обличчям і лідером компанії. Не рідко ці люди — фронтмени, головні герої, шоу-поні та діти-зірки. Приклади генеральних директорів включають Воррена Баффета, Сатью Наделлу з Microsoft і Теда Сарандоса , який панує над суперечливим королівством Netflix.

Риби

Цей знак зодіаку також має високу популярність серед генеральних директорів. За словами фахівців, Рибами керує Нептун, планета мрій, ілюзій і колективного несвідомого. Це свідчить про те, що вони більш вправні, ніж більшість, у вірі в неможливе, інвестуванні в невизначене, торканні непізнаного та керуванні інтуїцією. До відомих керівників Риб належать Джеймі Даймон з JPMorgan Chase, Марк Лешієр з Phillips 66 і Майкл С. Делл з Dell Technologies.

Телець

Результати дослідження свідчать про те, що 10% генеральних директорів належать до знаку Тельця. Вони зазвичай наполегливо працюють, добре живуть, протистоять компромісам і вимагають якості. Як лідери, вони схильні до впертих/невблаганних і можуть швидко перейти до території заможних диктаторів. Серед відомих головних виконавчих директорів — Тім Деві, генеральний директор BBC, і Марк Цукерберг з Meta.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаків, які найкращі у ліжку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!