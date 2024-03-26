Квітень зруйнує плани трьох знаків зодіаку: на них чекають великі проблеми

Квітень 2024 року принесе великі проблеми трьом знакам зодіаку - космічна енергія викличе бурю емоцій, причому негативних. За словами астрологів, опиняться в безвиході Тельці, Скорпіони та Риби.

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Телець

Останнім часом Телець зайнятий різними особистими справами. Через це він міг згаяти багато чого з того, що відбувалося навколо нього. Проблеми у стосунках дадуть про себе знати у квітні. Його партнер поставить ультиматум, який не залишить вибору. Хоч би що зробив Телець, це забере у нього частину свободи та незалежності. Тільки спокій та самовладання допоможуть йому знайти вихід.

Скорпіон

Скорпіон дізнається про себе гірку правду. На рубежі березня та квітня для нього розпочнеться процес боротьби з перешкодами. Скорпіон зрозуміє, що ним керували неправильні мотиви, а можливо, навіть що його обдурили. Люди, народжені під цим знаком, незабаром опиняться біля стіни, і їм доведеться визнати свої помилки.

Риби

Завдяки Марсу в їхньому знаку Риби почуватимуться дуже впевнено. Це допоможе їм розібратися з деякими важливими питаннями та сповідувати важкі істини. Однак не все піде за їхнім планом, і незабаром вони зіткнуться із проблемами. Рибам доведеться відповісти за свої слова та вчинки. Варто проявити терпіння та смиренність.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.