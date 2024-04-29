Альтернатива традиційним: що варто знати про газони з конюшини

Газони з конюшини стають все більш популярними як альтернатива традиційним трав'яним газонам. UAportal дізнався кілька ключових моментів, на які варто звернути увагу.

Плюси

Зменшення витрат на обслуговування

Газони з конюшини потребують менше косіння і поливу в порівнянні з традиційними, що робить їх варіантом гарним ландшафтного дизайну, який не вимагає особливого догляду.

Посухостійкість

Конюшина більш стійка до посушливих умов, що дозволяє їй зберігати свій яскравий зелений колір навіть у суху погоду, зменшуючи потребу в надмірному поливі.

Екологічність

Газони з конюшини сприяють біорізноманіттю, приваблюючи бджіл та інших комах-запилювачів, а також потребують мінімальної кількості пестицидів або взагалі не потребують їх.

Вас також зацікавить: Рослини-жертви, які приманюють шкідників та захищають своїх сусідів: поради садоводів

Мінуси

Сприйнятливість до бур'янів

Конюшинові газони можуть бути чутливими до проникнення бур'янів, що вимагає проактивних заходів боротьби з бур'янами.

Плями від сечі домашніх тварин

Газони з конюшини можуть псуватися через сечу домашніх тварин, що може призвести до зміни кольору.

Уподобання щодо текстури

Деяким людям може не сподобатися текстура конюшини під ногами, оскільки вона не така м'яка, як традиційна трава.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!