7 незвичайних фактів про наше тіло, які ми часто не помічаємо

Наше тіло – дивовижне творіння, наповнене різними органами з їхніми унікальними можливостями. UAportal розповідає про цікаві факти, які покращать знання про власний організм.

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Зв'язок між нігтями

У нашому організмі міститься ціла низка важливих мікроелементів. Від кальцію до магнію та цинку, ці елементи відіграють важливу роль. Дивно, але вміст заліза, необхідний для здорового організму, еквівалентний вазі невеликого нігтя, приблизно 4 грами.

Потік слини

Щодня наш організм виділяє велику кількість слини, в середньому до 0,5 літра. Обсяг виробленої слини залежить від нашого харчування, а в деяких випадках може навіть перевищувати 1 літр на добу.

Моргання

Моргання – це мимовільна дія, яку ми виконуємо незліченну кількість разів на день. В середньому людина моргає 15 разів на хвилину, що становить приблизно 2 тисячі моргань протягом години неспання. Ці миттєві закриття очей дорівнюють приблизно 1,5 години, які ми проводимо з заплющеними очима щодня.

Тепло, яке виділяє тіло

Безперечно, наше тіло виділяє значну кількість тепла протягом усього життя. Примітно, що енергія, яку виділяють наші тіла лише за одну годину, еквівалентна енергії, яку споживає 100-ватна лампочка.

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Складний кишківник

Сумарна довжина нашого шлунку, товстого і тонкого кишківника становить 9 метрів, тобто досягаючи висоти триповерхового будинку. .

Бактерії в роті

Усередині нашого рота знаходиться яскравий світ бактерій. В середньому, кожна людина має приголомшливу кількість бактерій – 7,6 мільярда, що перевищує нинішню чисельність населення планети.

Шкіра, що лущиться

Наша шкіра перебуває у стані постійного оновлення та омолодження. Щодня вона невтомно скидає приблизно 1 мільйон відмерлих клітин. Цікаво, що лише протягом однієї години ми позбуваємося близько 30-40 тисяч цих "лусочок", несвідомо залишаючи сліди на поверхнях і утворюючи пил, який ми бачимо на меблях.

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