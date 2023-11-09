7 цікавих фактів про Київ, які ви могли не знати

Київ, столиця нашої Батьківщини, посідає важливе місце в історії та демонструє багате поєднання культурної спадщини. UAportal пропонує ознайомитися з цікавими фактами про це місто:

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1. Історичне значення:

Київ здавна був центром культури та торгівлі у Східній Європі. У 11 столітті він був найбільшою столицею Європи, перевершуючи Париж більш ніж у десять разів, а Лондон – у п'ятдесят разів. Сьогодні це сьоме за величиною місто Європи, що підкреслює його незмінну важливість.

2. Хрещатик:

Видатна пам'ятка Києва, Хрещатик є не тільки найкоротшою, але й найширшою головною вулицею серед європейських столиць, що простягається на вражаючу ширину 75 метрів.

3. Київське водосховище:

Відоме як Київське море, Київське водосховище є третім за величиною в Україні, охоплюючи понад 922 квадратних кілометри. З величезним об'ємом понад 3 730 мільйонів кубометрів води.

4. Каштанова столиця:

У травні Київ прикрашає захоплююче видовище цвітіння каштанів, що нагадує знамените цвітіння сакури в Ужгороді. Це чарівне видовище дало Києву неофіційний титул "Каштанової столиці".

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5. Зелений оазис:

Закріпивши за собою репутацію одного з найзеленіших міст Європи, Київ може похизуватися вражаючою колекцією з більш ніж сімдесяти парків і понад двохсот скверів, що забезпечують безліч просторів краси і спокою.

6. Монумент "Батьківщина-мати":

Монумент "Батьківщина-мати", що гордо височіє над містом, є одним з найвищих монументів у світі. Із загальною висотою 102 метри, включаючи п'єдестал, він перевершує статую Свободи в Нью-Йорку на дев'ять метрів.

7. Вражаюча архітектура та інфраструктура:

У Києві знаходиться найвищий хмарочос України – житловий комплекс на Кловському узвозі, висота якого сягає 168 метрів. Крім того, місто може похвалитися Арсенальною, однією з найглибших станцій метро у світі, що спускається на дивовижну глибину 105 метрів.

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