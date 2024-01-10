4 продукти, які не можна мити перед вживанням

Коли справа доходить до приготування їжі, миття інгредієнтів часто вважається важливим етапом. Однак у деяких випадках краще пропустити процес миття і приготувати їжу як є, забезпечивши оптимальний смак і безпеку. UAportal розповів про чотири продукти, які не варто мити перед приготуванням.

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Яйця

Яйця часто покривають захисною речовиною, щоб запобігти проникненню мікроорганізмів через шкаралупу. Миття може видалити цю захисну плівку, роблячи їх вразливими до забруднення. Тому перед зберіганням не варто їх мити.

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Курка

Хоча з сирим м'ясом необхідно поводитися обережно, мити курку перед приготуванням не рекомендується. Будь-які шкідливі бактерії можуть потрапити на ваші руки та кухонну раковину під час миття. Термічна обробка ефективно усуне будь-які потенційні мікроби.

М'ясо

Подібно до курки, інші види сирого м'яса, такі як баранина, свинина, телятина та яловичина, також не рекомендується мити. Термічна обробка в процесі приготування допомагає знищити бактерії. Однак перед приготуванням бажано промокнути зайву вологу або сік з м'яса паперовими рушниками.

Гриби

Хоча гриби важливо почистити, замочувати їх у воді не варто. Крім того, тривалий вплив води може призвести до втрати смаку.

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