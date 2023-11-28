Візуально видовжують та роблять худішим: три стрижки для круглого обличчя

Якщо у вас кругле обличчя і ви бажаєте скорегувати це, асиметрична стрижка з подовженим чубчиком зробить ваше обличчя більш видовженим, а чубчик підсилить цей ефект. Асиметрія виділить вилиці, а подовжені пасма навколо обличчя вдало замаскують щоки, створюючи вигляд більш худого обличчя.

Про це пише Радіотрек.

Додавши чубчик до асиметричної стрижки, ви можете також коригувати форму обличчя. Незалежно від довжини та текстури волосся, подовжений чубчик допоможе вам досягти ефекту зменшення обличчя.

Довгий боб чи подовжене каре завжди залишаються популярними серед жінок будь-якого віку. Довжина боба, що закінчується під нижньою щелепою, ідеально підійде тим, хто бажає візуально зменшити ширину обличчя. Ця стрижка правильно рамкує кругле обличчя та завжди виглядає стильно і актуально.

Читайте також: Стилісти назвали стрижки, які "скинуть роки з вашого обличчя": фото

Спеціалісти рекомендують створювати боб, що виходить за лінію підборіддя на 8-10 сантиметрів. Якщо вибираєте довжину до ключиць, варто додати декілька різнорівневих пасем біля обличчя для додаткового ефекту.

Стрижка "міксі" характеризується тим, що волосся на задній частині голови залишається довше, ніж спереду. Рваний чубчик створює ефект витягнутого обличчя, а його різноманітна довжина може підкреслити цей ефект. Ця стрижка є ідеальним коротким варіантом, який візуально зменшить обличчя, приховуючи пухкі щоки або друге підборіддя. Зберігши об'єм на верхній частині голови, чубчик можна зачісати назад або на бік для ще більш ефектного вигляду.

Нагадаємо, ми вже писали, які стрижки підійдуть для короткого волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!